  • «Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию
«Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию

23 ноября в матче 12-го тура Серии А состоится матч между «Интером» и «Миланом». Встреча начнется в 22:45 мск.

Команды подходят к дерби в числе лидеров чемпионата. «Интер» с 24 очками возглавляет таблицу, «Милан» с 22 баллами находится на третьей строчке.

«Интер» идет на серии из трех побед в чемпионате. «Милан» не проигрывает в 10 последних турах, но в четырех прошлых матчах у команды Массимилиано Аллегри всего одна победа и три ничьи.

«Интер» не побеждает в дерби пять матчей подряд – трижды был сильнее «Милан» и две встречи завершились вничью. В шести из семи последних очных игр был обмен голами.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам поля. На победу команды Кристиана Киву дают кэф 2.00, на успех гостей предлагают 4.20, вероятность ничейного результата оценивается в 3.50.

Поставить на три мяча и более можно за 1.88, на два гола и менее дают 1.98. На обмен мячами предлагают 1.72, на «Обе забьют: нет» дают 2.12.

Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами в вопросе о фаворите матча. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу «Интера», по 14% отдано на «Милан» и ничью.

