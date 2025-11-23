«Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию

23 ноября в матче 12-го тура Серии А состоится матч между «Интером» и «Миланом». Встреча начнется в 22:45 мск.

Команды подходят к дерби в числе лидеров чемпионата. «Интер» с 24 очками возглавляет таблицу, «Милан» с 22 баллами находится на третьей строчке.

«Интер» идет на серии из трех побед в чемпионате. «Милан» не проигрывает в 10 последних турах, но в четырех прошлых матчах у команды Массимилиано Аллегри всего одна победа и три ничьи.

«Интер» не побеждает в дерби пять матчей подряд – трижды был сильнее «Милан» и две встречи завершились вничью. В шести из семи последних очных игр был обмен голами.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам поля. На победу команды Кристиана Киву дают кэф 2.00 , на успех гостей предлагают 4.20 , вероятность ничейного результата оценивается в 3.50.

Поставить на три мяча и более можно за 1.88 , на два гола и менее дают 1.98 . На обмен мячами предлагают 1.72 , на «Обе забьют: нет» дают 2.12.

Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами в вопросе о фаворите матча. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу «Интера», по 14% отдано на «Милан» и ничью.