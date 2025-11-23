«Краснодар» и «Локомотив» забили по голу в 1-м тайме – 1:1. «Быки» остаются фаворитами матча

«Краснодар» играет в гостях с «Локомотивом» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1, перерыв).

Полузащитник «Локомотива» Александр Руденко открыл счет на 11-й минуте. Хавбек «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял на 15-й.

В прематче «быки» котировались фаворитами с коэффициентом 2.43. На победу «железнодорожников» букмекеры давали 3.00, на ничью – 3.50.

В лайве «Краснодар» остается небольшим фаворитом за 2.85. На «Локомотив» можно поставить за 3.05, на ничью – за 2.65.

У «Карабаха» – сюрпризы в половине матчей ЛЧ. Дальше – «Наполи», а у Конте – проблемы в еврокубках