У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах с «Локомотивом» – сегодня 1:1

«Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).

В 7 последних матчах между командами «быки» одержали одну победу, дважды проиграли, еще 4 встречи завершились вничью.

Последний раз «Локо» уступил «Краснодару» в сентябре 2024-го (0:3).

