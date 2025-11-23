У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах с «Локомотивом» – сегодня 1:1
«Краснодар» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).
В 7 последних матчах между командами «быки» одержали одну победу, дважды проиграли, еще 4 встречи завершились вничью.
Последний раз «Локо» уступил «Краснодару» в сентябре 2024-го (0:3).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ставки на Спортсе’’
