«Арсенал» – «Тоттенхэм»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на победу в дерби

23 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 мск.

«Арсенал» подходит к северолондонскому дерби в статусе лидера чемпионата. Команда Микеля Артеты выиграла пять из шести последних матчей в АПЛ.

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице. У команды Томаса Франка одна победа в четырех прошлых турах АПЛ.

«Арсенал» выиграл пятm из шести предыдущих очных матчей. Последние дерби отличаются высокой результативностью. Больше двух голов было забито в семи из девяти прошлых официальных игр.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев поля дают кэф 1.43, на успех гостей предлагают 5.80, ничья идет за 4.80.

Эксперты ждут от дерби голов. Поставить на три мяча и более можно за 1.83, на два гола и менее дают 2.04. На обмен мячами предлагают 2.03, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.79.

