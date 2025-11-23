«Арсенал» – «Тоттенхэм»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на победу в дерби

23 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 мск.

«Арсенал» подходит к северолондонскому дерби в статусе лидера чемпионата. Команда Микеля Артеты выиграла пять из шести последних матчей в АПЛ.

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице. У команды Томаса Франка одна победа в четырех прошлых турах АПЛ.

«Арсенал» выиграл пятm из шести предыдущих очных матчей. Последние дерби отличаются высокой результативностью. Больше двух голов было забито в семи из девяти прошлых официальных игр.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев поля дают кэф 1.43 , на успех гостей предлагают 5.80 , ничья идет за 4.80.

Эксперты ждут от дерби голов. Поставить на три мяча и более можно за 1.83 , на два гола и менее дают 2.04 . На обмен мячами предлагают 2.03 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.79.

