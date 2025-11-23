  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года
2

«Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года

«Арсенал» крупно победил в дерби с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ (4:1).

«Канониры» выиграли 4 матча подряд против «шпор». Это их самая длинная за 36 лет серия побед в северолондонском дерби.

В период с 1987-го по 1989-й «Арсенал» обыгрывал «Тоттенхэм» на протяжении 6 матчей.

У «Карабаха» – сюрпризы в половине матчей ЛЧ. Дальше – «Наполи», а у Конте – проблемы в еврокубках

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ставки на Спортсе’’
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ювентус» на 91-й вырвал победу над «Буде-Глимт» (3:2), проигрывая по ходу матча. В лайве на победу туринцев давали 7.50
вчера, 21:56
«Барселона» проиграла «Челси» со счетом 0:3. На разгром каталонцев давали 9.00
вчера, 21:53
Моуринью выиграл все 8 матчей против «Аякса» – сегодня победил с «Бенфикой» (2:0) на выезде
вчера, 19:49
«Буде-Глимт» Хайкина не проиграет «Ювентусу» в ЛЧ, считают букмекеры. Туринцы идут вне зоны плей-офф
вчера, 09:33
Впервые в сезоне тур Серии А завершился без матчей с 0:0. На это давали 2.80
вчера, 08:20
13.00 давали на победу «Эвертона» над «МЮ» после того, как клуб остался вдесятером на 13-й минуте. «Ириски» забили в меньшинстве и победили
вчера, 07:59
Чонси Биллапс не признал себя виновным в деле о незаконных ставках, суд принял его недвижимость в Колорадо стоимостью 5 млн долларов в качестве залога
24 ноября, 20:35
54% – вероятность выхода Италии на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два последних мундиаля
21 ноября, 07:26
Батраков – фаворит гонки бомбардиров РПЛ по версии букмекеров. Даку – 2-й, Хиль – 3-й, Кордоба и Глушенков – в топ-5
24 ноября, 13:45
Коэффициент на падение рекорда «Голден Стэйт» по победам в регулярке НБА обвалился в 18 раз с начала сезона
24 ноября, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» вдесятером проигрывает «Челси» – 0:1. Камбэк каталонцев идет за 16.00
вчера, 20:51
«Ювентус» проигрывает «Буде-Глимту» после первого тайма – 0:1. На камбэк туринцев дают 5.90
вчера, 20:47
«Челси» и «Барса» в отличной форме, но букмекеры больше верят в англичан». Прогноз Тимура Бокова на матч ЛЧ
вчера, 19:38
Холанд забил 22 гола в 11 последних домашних матчах за клуб и сборную. 2.90 – минимум дубль с «Байером»
вчера, 19:32
Проект «Больше!» представил документальный фильм «Медведев вернулся?» о переломном моменте в карьере Даниила Медведева
вчера, 14:04Промо
«Особенность обеих команд в том, что и сами играют, и соперникам дают». Прогноз Славы Палагина на матч «Ман Сити» – «Байер»
вчера, 10:56
В 3 из 5 последних матчей «Спартака» и «Ак Барса» забивала только одна команда. 7.20 – продление тренда
вчера, 10:31
«Дортмунд» штормит: могут выдать шикарную игру, а могут неожиданно провалиться». Прогноз Тимура Бокова на матч «Боруссия» – «Вильярреал»
вчера, 10:07
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Барселону» в матче ЛЧ с «Челси
вчера, 09:23Промо
СПАРТАК х OLIMPBET ТУР: розыгрыш большого хоккейного путешествия
вчера, 09:06Промо