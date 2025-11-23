«Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года
«Арсенал» крупно победил в дерби с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ (4:1).
«Канониры» выиграли 4 матча подряд против «шпор». Это их самая длинная за 36 лет серия побед в северолондонском дерби.
В период с 1987-го по 1989-й «Арсенал» обыгрывал «Тоттенхэм» на протяжении 6 матчей.
