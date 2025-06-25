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  • Экс-директор по маркетингу «Мелбет» Кожевников о продвижении БК: «То, что работает у легальных букмекеров, не будет работать в офшорах»
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Экс-директор по маркетингу «Мелбет» Кожевников о продвижении БК: «То, что работает у легальных букмекеров, не будет работать в офшорах»

Бывший директор по маркетингу БК «Мелбет» Роман Кожевников высказался о маркетинге в российском беттинг-рынке.

– Что в маркетинге наши БК могут перенять у иностранных коллег?

– Это совершенно разные подходы к продвижению и построению бренда плюс особенности легального оперирования и оперирования с оффшорной лицензией. То, что работает в ЦУПИСе, не будет работать в оффшорах и наоборот.

Но основной вывод – это охваты и узнаваемость. У российских БК есть телевизоры, есть возможности с неймингами и так далее, а офшорные операторы вынуждены размещаться в других медийных источниках, – заявил Кожевников.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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