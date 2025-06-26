Букмекеры считают, что Демина заберут на драфте НБА не раньше 11-го номера

Российский баскетболист Егор Демин будет выбран на драфте НБА-2025. Главная интрига – под каким номером.

Букмекеры дают 1.40 на номер с 11-го и далее, 2.40 – с шестого по десятый, 8.00 – с первого по пятый.

В феврале вероятность того, что российского разыгрывающего из университета Бригама выберут под 11-м номером и ниже, оценивалась коэффициентом 1.30. Также 3.00 давали на номера с шестого по десятый, 5.00 – с первого по пятый.

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