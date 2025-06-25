Больше 1 000 игроков Olimpbet поставили на победу «Боки Хуниорс» над «Окленд Сити» (1:1) с коэффициентом 1.01. Крупнейшая ставка – 50 тысяч рублей
«Бока Хуниорс» сенсационно сыграла вничью с «Окленд Сити» (1:1) на клубном чемпионате мира.
Ничью до игры оценивали в 26.00, но у некоторых букмекеров был коэффициент 50.00 и даже 61.00. «Бока Хуниорс» была подавляющим фаворитом за 1.01, что соответствовало вероятности в 99%.
Больше 1 000 клиентов букмекерской компании Olimpbet поставили на победу аргентинского клуба. Самая крупная ставка – 50 тысяч рублей.
«Бока Хуниорс» финишировала третьей в группе с двумя баллами и вылетела из турнира. «Окленд» – последний с одним очком.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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