  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Больше 1 000 игроков Olimpbet поставили на победу «Боки Хуниорс» над «Окленд Сити» (1:1) с коэффициентом 1.01. Крупнейшая ставка – 50 тысяч рублей
1

Больше 1 000 игроков Olimpbet поставили на победу «Боки Хуниорс» над «Окленд Сити» (1:1) с коэффициентом 1.01. Крупнейшая ставка – 50 тысяч рублей

«Бока Хуниорс» сенсационно сыграла вничью с «Окленд Сити» (1:1) на клубном чемпионате мира.

Ничью до игры оценивали в 26.00, но у некоторых букмекеров был коэффициент 50.00 и даже 61.00. «Бока Хуниорс» была подавляющим фаворитом за 1.01, что соответствовало вероятности в 99%.

Больше 1 000 клиентов букмекерской компании Olimpbet поставили на победу аргентинского клуба. Самая крупная ставка – 50 тысяч рублей.

«Бока Хуниорс» финишировала третьей в группе с двумя баллами и вылетела из турнира. «Окленд» – последний с одним очком.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на сегодня
logoОкленд Сити
logoвысшая лига Новая Зеландия
logoчемпионат мира среди клубов
Ставки на футбол
logoБока Хуниорс
Olimpbet
logoвысшая лига Аргентина
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Терренс Маккинни добыл все 16 побед в ММА досрочно, 6 из 6 побед в UFC – в первом раунде. 1.75 – в поединке с Борщевым будет только один раунд
сегодня, 10:25
Мужчины без детей интересуются азартными играми в 3 раза чаще, чем отцы (Т2)
сегодня, 09:44
В 87% домашних первых таймах «Шанхая Шэньхуа» при Слуцком сыграла фора (-1,5) по угловым
сегодня, 08:55
Клара Таусон проиграла 7 матчей подряд россиянкам из топ-50. 1.43 – Мирра Андреева продлит тренд
сегодня, 08:11
Россиянин проиграл 1,2 млн рублей, поставив на ничью в матче «Бенфика» – «Бавария» (1:0)
3сегодня, 07:47
Клубы из Бразилии проиграли лишь 1 из 11 матчей на КЧМ. 6.70 – бразильская команда выиграет турнир
сегодня, 07:28
«Окленд» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» на КЧМ. Коэффициент на счет 1:1 доходил до 161.00 – это 0,62% вероятности
4вчера, 22:14
«Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» – и выиграла группу на КЧМ. На первое место давали 5.50
вчера, 22:03
«Не верю, что «Эсперанс» забьет «Челси». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
вчера, 17:15
«Бенфика» должна цепляться за ничью, поэтому может смелее сыграть в атаке. В голе «Баварии» сомнений нет». Прогноз Артема Буторина на матч КЧМ
вчера, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Выиграй уникальный мерч Чемпионата КХЛ 3х3 и FONBET
сегодня, 09:57Промо
«Бенфика» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
вчера, 13:13Промо
Экспресс из 4-х матчей принес клиенту «Лиги Ставок» более 6 млн рублей
вчера, 11:22Промо
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
вчера, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
вчера, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
8вчера, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
23 июня, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
23 июня, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
23 июня, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
23 июня, 11:17