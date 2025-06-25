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«Флуминенсе» подал 19 угловых за 2 матча на КЧМ. 2.55 – минимум 7 корнеров у ворот «Мамелоди»

«Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунс» встретятся в 3-м туре группового этапа КЧМ.

Бразильский клуб подал 19 угловых за два матча на турнире – 7 в игре с «Боруссией» (0:0) и 12 в матче с «Ульсаном» (4:2).

Букмекеры дают коэффициент 1.86 на то, что «Флуминенсе» подаст минимум 6 угловых и 2.55 – на 7+ корнеров.

Матч состоится 25 июня и начнется в 22:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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