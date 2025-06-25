Клара Таусон проиграла 7 матчей подряд россиянкам из топ-50. 1.43 – Мирра Андреева продлит тренд

Мирра Андреева встретится с Кларой Таусон во 2-м раунде турнира в Бад-Хомбурге.

23-я ракетка мира из Дании проиграла 7 матчей подряд соперницам из России, которые входят в топ-50. Таусон также уступила Андреевой во всех 3 личных встречах.

Букмекеры считают, что тренд продолжится – на победу 18-летний россиянки дают коэффициент 1.43, на успех Таусон – 2.85.

Матч состоится 25 июня и начнется в 18:30 мск.

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