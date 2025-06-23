«ПСЖ» остался фаворитом КЧМ у букмекеров, несмотря на поражение от «Ботафого». «Сити» – 2-й, «Фламенго» поднялся в топ-5, «Атлетико» выпал из топ-10

Букмекеры обновили котировки на итоги КЧМ перед третьим туром группового этапа.

Фаворитом у букмекеров, несмотря на поражение от «Ботафого» (0:1) остается «ПСЖ» – на титул парижан дают коэффициент 3.70.

Вторым котируется «Ман Сити» (5.50), третьей у букмекеров идет «Бавария» (5.70). «Реал» опустился на четвертое место с коэффициентом 6.00 на титул.

«Фламенго» поднялся на 5-е место с коэффициентом 15.00. «Атлетико» (50.00) выпал из топ-10 – мадридцы рискуют не выйти в плей-офф.

Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 3.70

2. «Манчестер Сити» – 5.50

3. «Бавария» – 5.70

4. «Реал» – 6.00

5. «Фламенго» – 15.00

6-8. «Интер» – 20.00

6-8. «Палмейрас» – 20.00

6-8. «Ювентус» – 20.00

9-10. «Челси» – 25.00

9-10. «Ботафого» – 25.00

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