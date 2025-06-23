«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
«Атлетико» и «Ботафого» встретятся в 3-м туре группового этапа КЧМ.
Мадридскому клубу нужно громить бразильцев, чтобы гарантированно выйти из группы.
До старта турнира на выход мадридцев в плей-офф давали коэффициент 1.44 (около 69% вероятности), сейчас – 3.50 (28%). За 1.26 можно поставить на то, что «Атлетико» не выйдет в 1/8 финала.
Матч состоится 23 июня, начало – в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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