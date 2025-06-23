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«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40

«Атлетико» встретится с «Ботафого» на клубном чемпионате мира.

Мадридский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице группы B с 3 очкам. «Атлетико» выйдет в плей-офф вне зависимости от результата параллельного матча «ПСЖ» – «Сиэтл» только в случае своей разгромной победы.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на успех «Атлетико» и 5.40 – на победу с разницей минимум в 3 мяча.

Матч состоится 23 июня, начало – в 22:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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