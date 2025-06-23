Замминистра финансов Чебесков о налоге на борьбу с лудоманией: «Мы получили поддержку от букмекеров»
Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, поддержали ли букмекеры законопроект о введении налога на профилактику лудомании.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.
«В целом мы получили концептуальную поддержку, что такое направление нужно обрабатывать, но здесь вам лучше обратиться к коллегам из отрасли», – заявил Чебесков.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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