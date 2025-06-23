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  • За последние 3 года никто в КХЛ не выигрывал больше 40 матчей за регулярку в основное время. 1.85 – продление тренда в сезоне-2025/26
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За последние 3 года никто в КХЛ не выигрывал больше 40 матчей за регулярку в основное время. 1.85 – продление тренда в сезоне-2025/26

Российские букмекеры открыли линию на следующий сезон КХЛ.

За последние три года ни одна команда КХЛ не смогла одержать больше 40 побед в основное время за регулярный чемпионат. В сезоне-2024/25 у «Локомотива» было 39 побед в основное время, а СКА одержал по 40 побед в сезонах-2023/24 и 2022/23.

«Фонбет» дает коэффициент 1.85 на то, что в сезоне-2025/26 ни одна команды не сможет выиграть больше 40 матчей в основное время за регулярный чемпионат. Такой же коэффициент дают на то, что любая команда выиграет 41+ матч.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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