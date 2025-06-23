Гвардиола победил во всех 10 матчах на КЧМ в качестве тренера и взял 4 трофея с 3 разными клубами. 5.50 – «Сити» выиграет КЧМ-2025

Хосеп Гвардиола выиграл все матчи на клубном чемпионате мира в качестве тренера.

Гвардиола руководил тремя разными командами на четырех КЧМ и выиграл все турниры: в 2009 и 2011 годах с «Барселоной», в 2013-м с «Баварией» и в 2023-м с «Ман Сити».

Тренер «Сити» выиграл на КЧМ все 10 матчей, включая игры против «Видада» (2:0) и «Аль-Айна» (6:0) в нынешнем розыгрыше.

Букмекеры дают коэффициент 5.50 на то, что «Ман Сити» с Гвардиолой выиграет КЧМ-2025.

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