Олисе – главный претендент на приз лучшему игроку КЧМ и фаворит бомбардирской гонки у букмекеров. Он не входил в топ-20 до турнира

Майкл Олисе котируется фаворитом на приз лучшему игроку клубного чемпионата мира.

Полузащитник «Баварии» забил 3 гола и сделал 2 ассиста в двух матчах на турнире. Он делит первое место в списке бомбардиров КЧМ-2025 с одноклубником Джамалом Мусиалой, Кенаном Йылдызом («Ювентус») и Анхелем Ди Марией («Бенфика»).

Олисе – главный претендент на приз MVP турнира по версии букмекеров за 4.50. Витинья из «ПСЖ» – второй с коэффициентом 7.00, Мусиала – 3-й за 10.00.

Олисе также котируется фаворитом гонки бомбардиров за 5.50. Перед стартом турнира он не входил даже в топ-20 претендентов с коэффициентом 40.00.

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