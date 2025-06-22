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«Оклахома» не проигрывает 2 матча подряд 2,5 месяца. Серия продлится в финале с «Индианой», уверены букмекеры

«Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче финальной серии НБА.

«Оклахома» уступила «Индиане» в 6-й игре (91:108), однако котируется безоговорочным фаворитом решающей встречи – коэффициент 1.39. На «Индиану» дают 3.30.

 «Тандер» не проигрывает 2 матча подряд с начала апреля – тогда уступили «Хьюстону» и «Лейкерс». В этом сезоне «Оклахома» лишь дважды проиграла 2 встречи подряд – это лучший показатель текущего розыгрыша НБА. 

Решающий матч состоится в ночь на 23 июня. Начало – в 3:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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