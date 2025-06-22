«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры

«Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Айном» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.

«Ман Сити» – безоговорочный фаворит с коэффициентом 1.11. На «Аль-Айн» дают 22.00, на ничью – 11.00.

При этом букмекеры считают, что «горожане» забьют максимум 3 мяча: их тотал больше 2,5 идет за 1.57, а тотал меньше 2,5 – за 2.40.

Также «Сити» забивает меньше 3,5 голов в 9 матчах подряд. 1.55 – продление серии, 2.45 – забьют «Аль-Айну» 4+ гола.

Матч пройдет в ночь на 23 июня. Начало – в 4:00 мск.

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