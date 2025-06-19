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«Покажу вам другую сторону гэмблинга». Дрейк проиграл более $8 миллионов на ставках за месяц

Рэпер Дрейк поделился статистикой своих ставок за последнее время.

Канадский музыкант проиграл на ставках 5,8 миллиона долларов за неделю и 8,2 миллиона – за последний месяц. Общий объем ставок Дрейка за месяц превысил 124 миллиона долларов.

«Покажу вам другую сторону гэмблинга.

Сейчас такие дикие минуса… Надеюсь, смогу скоро выложить для вас крупный выигрыш, потому что я – единственный, кто ни разу не видел максвин», – написал Дрейк в соцсетях.

Фото: соцсети Дрейка.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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