Мусиала стал фаворитом гонки бомбардиров на КЧМ у букмекеров. До турнира он шел 20-м за 40.00
Джамал Мусиала котируется фаворитом бомбардирской гонки на клубном чемпионате мира.
Полузащитник «Баварии» забил 3 мяча в матче 1-го тура против «Окленд-Сити» (10:0). Он возглавляет список лучших бомбардиров КЧМ.
Мусиала стал фаворитом бомбардирской гонки у букмекеров за 5.50, хотя до начала турнира котировался лишь 20-м с коэффициентом 40.00 на победу. Неделю назад фаворитами у букмекеров за 5.00 были Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – они не забили в первом туре.
Лучший бомбардир КЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. Джамал Мусиала («Бавария», 3 гола) – 5.50
2. Кингсли Коман («Бавария», 2 гола) – 7.00
3. Килиан Мбаппе («Реал», 0 голов) – 8.00
4. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 0 голов) – 9.00
5. Харри Кейн («Бавария», 0 голов) – 12.00
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