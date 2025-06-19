Мусиала стал фаворитом гонки бомбардиров на КЧМ у букмекеров. До турнира он шел 20-м за 40.00

Джамал Мусиала котируется фаворитом бомбардирской гонки на клубном чемпионате мира.

Полузащитник «Баварии» забил 3 мяча в матче 1-го тура против «Окленд-Сити» (10:0). Он возглавляет список лучших бомбардиров КЧМ.

Мусиала стал фаворитом бомбардирской гонки у букмекеров за 5.50, хотя до начала турнира котировался лишь 20-м с коэффициентом 40.00 на победу. Неделю назад фаворитами у букмекеров за 5.00 были Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – они не забили в первом туре.

Лучший бомбардир КЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. Джамал Мусиала («Бавария», 3 гола) – 5.50

2. Кингсли Коман («Бавария», 2 гола) – 7.00

3. Килиан Мбаппе («Реал», 0 голов) – 8.00

4. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 0 голов) – 9.00

5. Харри Кейн («Бавария», 0 голов) – 12.00

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