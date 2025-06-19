Фавориты ни разу не проиграли в первом туре КЧМ: 10 побед и 6 ничьих
Андердоги не выиграли ни одного матча в первом туре клубного чемпионата мира.
В 16 матчах первого тура фавориты выиграли 10 матчей, еще 6 встреч завершились вничью.
Старт турнира оказался малорезультативным: лишь в 7 встречах сыграл тотал больше 2,5, а три матча завершились со счетом 0:0. Ставка «обе забьют» сыграла в 6 встречах.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости