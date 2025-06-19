Фавориты ни разу не проиграли в первом туре КЧМ: 10 побед и 6 ничьих

Андердоги не выиграли ни одного матча в первом туре клубного чемпионата мира.

В 16 матчах первого тура фавориты выиграли 10 матчей, еще 6 встреч завершились вничью.

Старт турнира оказался малорезультативным: лишь в 7 встречах сыграл тотал больше 2,5, а три матча завершились со счетом 0:0. Ставка «обе забьют» сыграла в 6 встречах.

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