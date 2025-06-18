Российская федерация баскетбола и «Фонбет» продлили соглашение о партнерстве на два года. Букмекер – титульный партнер РФБ с 2023-го

«Фонбет» и Российская федерация баскетбола подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Партнерский договор между букмекером и РФБ был продлен на два года на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

«Рады продлить наше партнерство с «Фонбет». За два года активного взаимодействия нам удалось реализовать важные задачи – улучшить организацию матчей, повысить зрелищность и сделать баскетбол еще более доступным и популярным видом спорта.

Не остаются без внимания и социальные проекты – например, «ДоброFON», поддерживающий адаптивный спорт. Благодарим «Фонбет» за надежность и настраиваемся на новый, яркий баскетбольный сезон!» – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

«Фонбет» является титульным партнером РФБ с 2023 года.

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