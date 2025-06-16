Психиатр Синева: «Один из первых признаков лудомании – постоянное стремление к игре, даже когда нет финансовых возможностей»
Главный детский психиатр Пензенской области Мария Синева рассказала о том, как распознать лудоманию у близких людей.
«Одним из первых признаков является постоянное стремление к игре, даже когда нет финансовых возможностей. Люди могут изыскивать средства для игры, занимая деньги у друзей или семьи, или даже прибегая к мошенничеству.
Если игра начинает влиять на повседневную жизнь, например, на работу или отношения, это также может быть тревожным сигналом», – отметила доктор.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: PenzaSMI
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