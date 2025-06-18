У Холанда 3 матча подряд с голами. Букмекеры уверены, что он забьет «Видаду», на покер дают 17.00

«Манчестер Сити» сыграет с «Видадом» из Касабланки на клубном чемпионате мира.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил по голу в трех последних матчах – против «Фулхэма» (2:0), сборной Италии (3:0) и Эстонии (1:0).

Букмекеры не сомневаются, что норвежец забьет «Видаду» – на это дают коэффициент 1.27. На дубль Холанда можно поставить за 2.40, на хет-трик – за 6.00, на покер – за 17.00.

Матч состоится 18 июня, начало – в 19:00 мск.

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