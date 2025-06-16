VIP-клиенты приносят «Фонбету» более 50% доходов

В букмекерской компании «Фонбет» рассказали о своей VIP-программе.

Статус VIP в БК присваивается клиентам при обороте ставок от 450 тысяч рублей в месяц.

По информации «РБК Спорт» со ссылкой на компанию, для клиентов с оборотом от 120 миллионов рублей за 4 недели «Фонбет» организует и полностью оплачивает посещение ключевых спортивных мировых событий – например, поездки на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В «Фонбет» добавили, что клиенты категории VIP приносят компании более 50% доходов.

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