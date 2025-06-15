«Палмейрас» – букмекерский фаворит против «Порту» в матче клубного ЧМ

«Палмейрас» сыграет с «Порту» в рамках 1-го тура клубного чемпионата мира.

«Палмейрас» – фаворит с коэффициентом 2.26. На «Порту» можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.30.

«Порту» занял третье место в минувшем чемпионате Португалии. В бразильской Серии А сезон начался в марте и продлится до декабря. «Палмейрас» после 12 туров идет на четвертой строчке. В Кубке Либертадорес бразильский клуб вышел в плей-офф с первого места в группе.

Матч пройдет в ночь на 16 июня. Начало – в 1:00 мск.

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