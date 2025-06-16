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«Пари НН» выступит в РПЛ-2025/26. Только две команды оцениваются букмекерами ниже

РФС опубликовал окончательный состав участников РПЛ в сезоне-2025/26. Среди них оказался и «Пари НН», по участию которого возникали вопросы после поражения в стыковых матчах от «Сочи».

Букмекеры котировали 15 команд в РПЛ, а после объявления РФС добавили и «Пари НН». Коэффициент на чемпионство нижегородцев – 2500.00, как у «Акрона» и «Балтики».

Только у двух команд он ниже – 5000.00 дают на махачкалинское «Динамо» и «Торпедо».

Главный фаворитом турнира считается «Зенит» – 1.85. У «Спартака» и «Краснодара» – одинаковые шансы (6.50).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Михаил Морозов
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