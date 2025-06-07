В Беларуси запретили мультиаккаунтинг и ужесточили требования к прохождению идентификации

В Беларуси усилили контроль за сферой азартных игр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности в сфере игорного бизнеса», сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, бетторы обязаны проходить верификацию лично – в наземном заведении или через видеозвонок. Раньше достаточно было предоставить фотографии документов.

Также теперь на законодательном уровне в Беларуси запрещен мультиаккаунтинг – владение более чем одним аккаунтом. Кроме того, нельзя играть по просьбе третьих лиц.

Операторам запретили давать клиентам играть в долг, а финансовые организации теперь не имеют права переводить средства в пользу офшорных компаний.

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