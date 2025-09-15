Перед матчем «Балтика» – «Зенит» амбассадор БЕТСИТИ Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Мероприятие прошло на территории «Ростех Арены».
Финал турнира состоялся на поле стадиона в перерыве встречи, главным призом за победу стало посещение вип-ложи на следующую домашнюю встречу «Балтики» против «Ростова», а также уникальная футболка клуба.
Также перед матчем с «Зенитом» в вип-ресторане «Ростех Арены» прошел паблик-ток с участием ведущих шоу Cappuccino & Catenaccio Игорем Порошимым, Вадимом Лукомским и Антоном Михашонком, который состоялся при поддержке БЕТСИТИ. Эксперты разобрали игру «Балтики» в текущем сезоне, а также ответили на вопросы слушателей.
Матч «Балтика» – «Зенит» прошел в воскресенье и завершился вничью — 0:0.
