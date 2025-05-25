«Атлетико» – фаворит на Нуньеса, считают букмекеры. Также в списке претендентов на игрока «Байер» и саудовские клубы
Букмекеры предположили, куда перейдет Дарвин Нуньес в летнее трансферное окно.
Фаворитом на нападающего «Ливерпуля» котируется «Атлетико». На переход Нуньеса в мадридский клуб дают коэффициент 1.66.
Также в списке потенциальных вариантов есть «Байер» (6.00) и любой клуб из Саудовской Аравии (2.50).
Ранее сообщалось, что Нуньес согласился перейти в «Атлетико».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости