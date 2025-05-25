«Атлетико» – фаворит на Нуньеса, считают букмекеры. Также в списке претендентов на игрока «Байер» и саудовские клубы

Букмекеры предположили, куда перейдет Дарвин Нуньес в летнее трансферное окно.

Фаворитом на нападающего «Ливерпуля» котируется «Атлетико». На переход Нуньеса в мадридский клуб дают коэффициент 1.66.

Также в списке потенциальных вариантов есть «Байер» (6.00) и любой клуб из Саудовской Аравии (2.50).

Ранее сообщалось , что Нуньес согласился перейти в «Атлетико».

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