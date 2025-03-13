1.10 – Дзюба забьет Гренаде или Замбии и станет лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России, уверены букмекеры.

Валерий Карпин вызвал форварда «Акрона» в сборную России на мартовские матчи против Гренады и Замбии. Дзюба получил вызов в национальную команду впервые с 2021 года.

36-летнему форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова (30) по голам за сборную России.

Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что Дзюба забьет Гренаде или Замбии и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Это соответствует вероятности в 90%.

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