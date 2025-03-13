1.10 – Дзюба забьет Гренаде или Замбии и станет лучшим бомбардиром в истории сборной России
Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России, уверены букмекеры.
Валерий Карпин вызвал форварда «Акрона» в сборную России на мартовские матчи против Гренады и Замбии. Дзюба получил вызов в национальную команду впервые с 2021 года.
36-летнему форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова (30) по голам за сборную России.
Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что Дзюба забьет Гренаде или Замбии и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Это соответствует вероятности в 90%.
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости