3.20 – у Сафонова будет сухой матч на общем этапе ЛЧ

Букмекеры открыли специальную линию на Матвея Сафонова в ЛЧ.

БК «Тенниси» дает коэффициент 3.20 на то, что у вратаря будет сухой матч на общем этапе ЛЧ-2025/26. Обратная ставка сыграет за 1.30.

Также в линии есть пари на отбитый пенальти: да – 4.00, нет – 1.20.

В этом сезоне Сафонов не провел ни одного матча за «ПСЖ».

Фавориты топ-лиг: «Реал» подвинул «Барселону», «Бавария» – чемпион на 95%, «Ливерпуль» – в низшей точке