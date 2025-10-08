1

3.20 – у Сафонова будет сухой матч на общем этапе ЛЧ

Букмекеры открыли специальную линию на Матвея Сафонова в ЛЧ.

БК «Тенниси» дает коэффициент 3.20 на то, что у вратаря будет сухой матч на общем этапе ЛЧ-2025/26. Обратная ставка сыграет за 1.30. 

Также в линии есть пари на отбитый пенальти: да – 4.00, нет – 1.20.

В этом сезоне Сафонов не провел ни одного матча за «ПСЖ».

Фавориты топ-лиг: «Реал» подвинул «Барселону», «Бавария» – чемпион на 95%, «Ливерпуль» – в низшей точке

Опубликовала: Венера Кравченко
Tennisi
Ставки на футбол
logoлига 1 Франция
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
Ставки на спорт
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
2.20 – Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге. Англичанин забил 11 мячей в 6 турах
1сегодня, 07:26
Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров
1вчера, 14:30
Кучеров и Капризов входят в топ-5 фаворитов на «Харт Трофи» у букмекеров
вчера, 13:34
Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
вчера, 12:45
Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров
вчера, 12:27
«Хватит заниматься ##### и написывать игрокам всякие гадости». Теннисистка Шалимова ответила ставочникам, которые оскорбляют ее в соцсетях
1вчера, 10:34
Леброн Джеймс во «Втором решении» объявит о завершении карьеры, считают букмекеры
24вчера, 09:27
«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
15вчера, 08:25
Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на «Везина Трофи»
6 октября, 14:23
«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений
6 октября, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
вчера, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
вчера, 10:09Промо
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
5 октября, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
5 октября, 09:41Промо