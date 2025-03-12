Овечкин забьет в КХЛ до конца карьеры, уверены букмекеры. Он планирует вернуться в «Динамо» летом 2026-го
Букмекеры считают, что Александр Овечкин забьет в КХЛ до окончания карьеры.
Текущий контракт 39-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года.
«Скорее всего [вернусь] в «Динамо» [после истечения контракта]. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», – заявил капитан «Вашингтона» 10 марта.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.45 на то, что Овечкин забьет в КХЛ до конца карьеры, что соответствует вероятности в 69%. Еще вчера на это давали 2.72, или 36%.
Нападающий идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Овечкин является воспитанником московского «Динамо».
Букмекеры уже в курсе, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. И даже знают, как это сделает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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