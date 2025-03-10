Директор по маркетингу BetBoom Артемьев: «Включение в рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе – совместная с партнерами заслуга»

Директор по маркетингу БК BetBoom Михаил Артемьев прокомментировал попадание в рейтинг самых влиятельных людей в футболе РФ.

Артемьев занял 20-е место в ежегодном списке от «Спорт-Экспресса».

«BetBoom впервые отмечен в рейтинге. Мы высоко ценим это признание, которое подтверждает нашу стратегию: совместное плодотворное маркетинговое развитие партнёров.

Сотрудничество с московским «Динамо» (Братский Кубок и BetBoom Дом Динамо), новое партнёрство с «Локомотивом» (совместное развитие matchday-активностей) и, конечно, работа с РФС по популяризации сборной России и развитию спортивного профессионального сообщества через бизнес-клуб «1912».

Наше место в рейтинге — это совместная с партнерами заслуга по развитию российского футбола», – отметил Артемьев.

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