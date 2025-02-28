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Гендиректор PARI Медведь сменил Дмитрия Сергеева в совете директоров «Пари НН»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь вошел в совет директоров «Пари НН».

Медведь сменил в совете директоров футбольного клуба Дмитрия Сергеева, который покинул букмекерскую компанию в январе 2025 года.

«Я покидаю совет директоров в связи с переходом в новую структуру. Мое место займет Руслан Медведь. Уверен, что он как профессионал, который обладает мощной экспертизой в спортивном маркетинге, принесет много пользы «Пари НН».

Я надеюсь, что за время работы помог нижегородскому клубу в его становлении и развитии. Обязательно буду следить и поддерживать команду, желаю ей больших успехов и ярких побед», – отметил Дмитрий Сергеев.

PARI является стратегическим партнером «Пари НН» с сезона-2022/23.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт &laquo;Пари НН&raquo;
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