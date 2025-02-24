Овечкин побьет рекорд Гретцки – букмекеры перестали сомневаться. На падение рекорда до конца сезона дают 1.90

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

23 февраля капитан «Вашингтона» трижды отличился в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги по голам в регулярке (882 гола в 1467 играх), продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Овечкину осталось забросить 13 шайб, чтобы побить достижение канадца. Букмекеры перестали предлагать котировки на то, что рекорд будет побит – в этом уже не сомневаются.

За 1.90 можно поставить на то, что рекорд падет до конца сезона. 1.80 – Овечкин превзойдет Гретцки в другом сезоне.

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