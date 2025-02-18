Экс-шеф маркетинга «Фонбета»: «Россия – один из мировых лидеров по уровню активаций в спорте. Была в Америке на футболе, хоккее и баскетболе – у нас не хуже, сто процентов»
Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич в интервью Спортсу’’ рассказала, как за последние годы изменилось взаимодействие букмекеров с клубами.
«Все очень поменялось по сравнению с тем, что было лет пять назад. Например, когда мы подписывали ЦСКА, как это было? Сумма контракта – икс миллионов рублей, получили плашку, борты, работаем.
А сейчас, когда я слышу о сотрудничестве, сразу говорят о бюджете на активации. Допустим, спрашиваю друзей из других компаний: за сколько вы взяли вот этот клуб? Они говорят: столько-то на спонсорство, столько-то на активации. Эта сумма стала частью переговоров.
Вот представим, что я работаю в условном «Спартаке». Ко мне приходят букмекеры, один говорит: заплачу 500 миллионов, второй – 600. Вроде бы на 100 меньше, но у них предложение: такая сумма на спонсорство, а остальное на дополнительные опции: мы готовы вложиться в музей «Спартака», пригласить звезд спеть и так далее. Многие сразу приносят план активаций.
Клуб на это смотрит и понимает: окей, мне кто-то заплатит 500 миллионов, а кто-то 450, но 300 даст на активацию, у них крутая команда, амбассадоры, условные Овечкин, Элджей, еще кто-то. Они придут, популяризируют нас, у нас за счет этого вырастут охваты, мы тоже свои KPI выполним.
Здорово, что клубы теперь смотрят не только на деньги, но и на то, что в целом дадут фанатам. Это, наверное, главное изменение в переговорах по спонсорству. Да, это делает переговоры сложнее и заставляет больше готовиться к ним. Но это очень крутая практика.
Как результат – уровень матчдэй-активностей сильно вырос. Люди с семьями приходят на стадион пораньше, потому что выступает Баста, выступает Дора, есть многое для вовлечения, классные зоны активации – мяч покидать, призы выиграть.
«Фонбет» делал матч КХЛ в стиле Хогвартса, FonBase-зону в Лужниках, «Винлайн» постоянно устраивает крутые шоу на матчах тура РПЛ, BetBoom в «Динамо» открыли целый дом клуба. Вот так меняется спортивный экспириенс с букмекерскими деньгами.
Я считаю, что с точки зрения уровня активаций в спорте мы одни из мировых лидеров. Я много была в Америке на футболе, на хоккее, на баскетболе – в России не хуже, сто процентов. Всем коллегам из отрасли респект! Сейчас я как зритель кайфую, когда хожу на спорт», – сказала Якиревич.
«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку
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