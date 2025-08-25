4.50 давали на поражение Медведева в первом круге US Open. Россиянин на втором ТБШ подряд вылетел от француза Бонзи
Даниил Медведев проиграл Бенжамену Бонзи в первом круге US Open – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.
Медведев проиграл в первом круге на третьем «Большом шлеме» подряд. На двух последних ТБШ он уступил одному и тому же сопернику – Бонзи.
Россиянин котировался подавляющим фаворитом матча за 1.25. На победу французского теннисиста давали коэффициент 4.50, что соответствовало вероятности в 22%.
