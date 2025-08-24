У «МЮ» нет побед в стартовых 2 турах АПЛ впервые с сезона-2022/23. Тогда клуб финишировал на 3-м месте

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях с «Фулхэмом» во 2-м туре АПЛ (1:1).

Манкунианцы открыли счет на 58-й минуте, хозяева сравняли на 73-й.

В прематче «МЮ» котировался фаворитом с коэффициентом 2.12. Ничья оценивалась в 3.60. В лайве коэффициент на этот исход поднимался до 4.70.

В первом туре команда Рубена Аморима проиграла «Арсеналу» (0:1). Таким образом, у «МЮ» нет побед в стартовых двух турах АПЛ.

Последний раз подобное происходило в сезоне-2022/23. Тогда манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). В том сезоне «МЮ» финишировал на третьем месте.

