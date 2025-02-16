«Ливерпуль» забивает «Вулверхэмптону» 2+ гола в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится

«Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.24. На «Вулвс» дают 12.50, на ничью – 7.20.

«Красные» забивают «Вулверхэмптону» 2+ гола в 4 очных матчах подряд. Букмекеры дают коэффициент 1.27 на продление серии.

Тотал больше 2,5 голов идет за 1.42, тотал меньше 2,5 оценивается в 2.85.

Матч пройдет 16 февраля и начнется в 17:00 мск.

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