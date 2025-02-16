«МЮ» не побеждает «Тоттенхэм» с 2022 года. 2.90 – серия прервется
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 25-м туре АПЛ.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «шпорам», на них можно поставить за 2.40. На «МЮ» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.80.
Манкунианцы не обыгрывают «Тоттенхэм» 5 матчей подряд. Последняя победа случилась еще в октябре 2022-го (2:0).
Если «шпоры» снова не уступят, сыграет коэффициент 1.45.
Матч пройдет 16 февраля. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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