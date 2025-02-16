«МЮ» не побеждает «Тоттенхэм» с 2022 года. 2.90 – серия прервется

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 25-м туре АПЛ.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «шпорам», на них можно поставить за 2.40. На «МЮ» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.80.

Манкунианцы не обыгрывают «Тоттенхэм» 5 матчей подряд. Последняя победа случилась еще в октябре 2022-го (2:0).

Если «шпоры» снова не уступят, сыграет коэффициент 1.45.

Матч пройдет 16 февраля. Начало – в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе