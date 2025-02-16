0

«МЮ» не побеждает «Тоттенхэм» с 2022 года. 2.90 – серия прервется

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 25-м туре АПЛ.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «шпорам», на них можно поставить за 2.40. На «МЮ» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.80.

Манкунианцы не обыгрывают «Тоттенхэм» 5 матчей подряд. Последняя победа случилась еще в октябре 2022-го (2:0).

Если «шпоры» снова не уступят, сыграет коэффициент 1.45.

Матч пройдет 16 февраля. Начало – в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» год не проигрывает дома в Серии А. Туринцы котируются андердогами в матче против «Интера»
124 минуты назад
1.03 – Кейн выиграет первый командный трофей в карьере. «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков за 12 туров до конца сезона в Бундеслиге
153 минуты назад
Фелипе Масса продлил соглашение с букмекером Betano
5вчера, 20:45
«Сельта» не проиграла «Атлетико» впервые за 4 года. На ничью зашел коэффициент 4.90
вчера, 19:34
«Бавария» и «Байер» сыграли 0:0 впервые с 2017 года. Нулевая ничья зашла с вероятностью 7%
3вчера, 19:27
«Лацио» не проигрывает «Наполи» 6 матчей подряд. На ничью в 25-м туре Серии А давали 3.20
вчера, 18:55
«Брюгге» и «Андерлехт» находятся под наблюдением игорного регулятора Бельгии за рекламу букмекеров
вчера, 18:44
1.90 – Рэшфорд до конца сезона АПЛ забьет больше, чем Хейлунд и Зиркзе вместе взятые
1вчера, 18:22
Букмекер Stake покинет британский рынок из-за ролика с участием порноактрисы
3вчера, 17:24
«Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 8.00
7вчера, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
В США хотят легализовать ставки во время авиаперелетов
5 минут назад
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Тулузой». 2.40 – сыграет на ноль
вчера, 19:52
Самое сладкое дерби пройдет в Уфе
5вчера, 18:06Промо
«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных
вчера, 16:08Промо
«Лацио» – «Наполи»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе команды Конте
вчера, 10:11Промо
Игроки БЕТСИТИ считают «Байер» фаворитом матча с «Баварией»
вчера, 08:09Промо
На финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!
14 февраля, 12:56Промо
День святого Валентина и любовь к BetBoom: признайся в любви и получи 5000 фрибетов!
14 февраля, 11:40Промо
«Брайтон» неделю назад выбил «Челси» из Кубка Англии. 2.90 – победят «синих» в АПЛ сегодня
114 февраля, 08:28
Экспресс на матчи Лиги чемпионов и АПЛ принес клиенту «Лиги Ставок» более 5 млн рублей
13 февраля, 13:56Промо
Рекомендуем