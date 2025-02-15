2.00 – самый высокий коэффициент на «Ман Сити» в домашнем матче против «Ньюкасла» с 2007 года
«Манчестер Сити» примет «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – небольшой фаворит за 2.00. Это самый высокий коэффициент на «горожан» в домашнем матче против «Ньюкасла» с 2007 года. Тогда на «Ман Сити» давали 2.18.
Победа «Ньюкасла» оценивается в 3.50, ничья – в 4.20. В последнем очном матче команды сыграли 1:1.
Игра пройдет 15 февраля и начнется в 18:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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