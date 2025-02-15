Игроки БЕТСИТИ считают «Байер» фаворитом матча с «Баварией»

15 февраля в главном матче 22-го тура Бундеслиги сыграют действующий чемпион и лидер текущего чемпионата – «Байер» на своем поле примет «Баварию». Встреча начнется в 20:30 мск.

Мюнхенцы с 54 очками возглавляют таблицу, леверкузенцы с 46 баллами находятся на второй строчке.

«Бавария» выиграла семь прошлых матчей в чемпионате, «Байер» потерял очки в двух из трех последних туров. При этом команда Хаби Алонсо отлично выступает дома – шесть побед подряд.

Мюнхенцы не побеждают «Байер» в пяти последних играх – три победы леверкузенцев и две ничьи.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Баварии» неплохие шансы прервать безвыигрышную серию в матчах с «Байером». На победу гостей предлагают 2.38, на ничью дают 3.80, вероятность успеха хозяев оценивается в 3.00.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 дают 1.67, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 2.30.

Бетторы БЕТСИТИ не согласны с оценками букмекеров относительно фаворита матча. 60% от общего числа ставок на исход отдано на победу «Байера», 23% ушло на ничью, 17% – на «Баварию».

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