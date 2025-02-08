Дю Плесси – букмекерский фаворит против Стрикленда на UFC 312

Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за титул в среднем весе UFC.

Букмекеры котируют дю Плесси фаворитом с коэффициентом 1.53. Победа по очкам оценивается в 2.60, досрочная победа идет за 2.90. На Стрикленда можно поставить за 2.60.

В январе 2024-го Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе.

Поединок между бойцами станет главным событием турнира UFC 312, который пройдет 9 февраля в Сиднее (Австралия). Главный кард начнется в 06:00 мск.

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