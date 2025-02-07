50 млн рублей – самый крупный выигрыш клиента «Лиги Ставок» в 2024 году

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал о самом крупном выигрыше клиента букмекерской компании в прошлом году.

– Назовите самый большой выигрыш клиента в 2024 году.

– Самый крупный выигрыш клиента составил 50 млн рублей во время 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, это была игра между «Арсеналом» и «ПСЖ», – сообщил Ронами.

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