Клиент БК Мелбет сорвал куш, благодаря ординару с коэффициентом 21.

3 февраля в 20-м туре чемпионата Португалии по футболу состоялась встреча Эштрела Амадора – Бенфика. К 20-ой минуте матча гости уже вели в счете 2:0, и клиент БК Мелбет взял маркет: «1-й тайм Точный счет – 1:3» с коэффициентом 21, поставив 50 000 RUB. Уже на 28 минуте хозяева поля смогли отличиться и сократить разрыв в счете до минимума. Но радость футболистов Эштрелы была недолгой: на 34-ой минуте Вангелис Павлидис, нападающий Бенфики, забил 3-й гол для гостей.

Счет в матче стал 1:3, и клиенту БК Мелбет оставалось дождаться 11 минут, чтобы его невероятный ординар сыграл. Понервничать клиенту БК Мелбет все же пришлось: в самой концовке 1-го тайма футболисты Бенфики чуть не забили очередной гол, но перекладина спасла ворота хозяев. На перерыв команды ушли со счетом 1:3, и ставка успешно зашла!

Таким образом, клиенту БК Мелбет, благодаря коэффициенту 21, упало на счет 1 050 000 RUB, с чем его и поздравляем!



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