$1,39 млрд поставят американцы на Супербоул в этом году. Это рекордный показатель

Объем ставок американцев на Супербоул составит 1,39 млрд долларов, сообщили в AGA.

В Американской ассоциации азартных игр отметили, что показатель по совокупному объему ставок будет рекордным для Супербоула.

«Ни одно событие не объединяет любителей спорта в США так, как Супербоул. Это распространяется и на ставки.

Эта цифра подчеркивает положительное влияние легального рынка – от защиты потребителей до получения налоговых поступлений, – при одновременном повышении удобства игры для всех», – заявил президент и исполнительный директор AGA Билл Миллер.

Супербоул состоится 10 февраля. Матч, в котором сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити», пройдет 10 февраля в Новом Орлеане (2:30 мск).

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