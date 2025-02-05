$1,39 млрд поставят американцы на Супербоул в этом году. Это рекордный показатель
Объем ставок американцев на Супербоул составит 1,39 млрд долларов, сообщили в AGA.
В Американской ассоциации азартных игр отметили, что показатель по совокупному объему ставок будет рекордным для Супербоула.
«Ни одно событие не объединяет любителей спорта в США так, как Супербоул. Это распространяется и на ставки.
Эта цифра подчеркивает положительное влияние легального рынка – от защиты потребителей до получения налоговых поступлений, – при одновременном повышении удобства игры для всех», – заявил президент и исполнительный директор AGA Билл Миллер.
Супербоул состоится 10 февраля. Матч, в котором сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити», пройдет 10 февраля в Новом Орлеане (2:30 мск).
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