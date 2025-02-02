Дрикус дю Плесси стал амбассадором букмекера Betway
Букмекер Betway объявил о сотрудничестве с Дрикусом дю Плесси.
21 января 2024 года дю Плесси победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал чемпионом UFC в среднем весе, а также первым чемпионом лиги из ЮАР.
Betway собирается использовать его чемпионский статус для усиления присутствия в ЮАР. Дю Плесси выразил гордость за партнерство, подчеркнув, что оно поддержит молодых спортсменов ММА в Южной Африке.
ЮАР – ключевой рынок Betway за пределами Европы. Компания активно спонсирует местные виды спорта, включая футбол и крикет.
В ночь на 9 февраля дю Плесси и Стрикленд проведут реванш на UFC 312 в Австралии.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SbcNews
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