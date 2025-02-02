«МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» – 0:2. На фору лондонцев сыграл коэффициент 12.50

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).

В прематче «МЮ» котировался фаворитом с коэффициентом 1.83. На «Кристал Пэлас» давали 4.80, а победа с форой (-1,5) котировалась за 12.50. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.94.

«МЮ» не может обыграть «Кристал Пэлас» уже 4 матча подряд (3 поражения и ничья).

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